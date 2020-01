Pallamano, gli azzurri in visita alle scuole Tre incontri per avvicinare i giovani allo sport e far capire che cosa significa la maglia azzurra

La Nazionale italiana di pallamano a Benevento non è solo l’occasione per vedere da vicino il grande sport internazionale ma è soprattutto una grande opportunità per avvicinare i giovani allo sport. Proprio per questo, la federazione in collaborazione con lo staff tecnico della Nazionale e la Pallamano Benevento che ospita l’incontro, ha organizzato tre visite da parte degli azzurri ai ragazzi delle scuole.

Si inizia martedì 7 alle 11:30 preso l’Istituto la Salle, per proseguire poi mercoledì allo stesso orario all’Istituto San Filippo e giovedì (11:30) alla Scuola Media Federico Torre e Convitto Nazionale piazza Roma. Tre incontri per trasmettere la passione verso questo sport, per spiegare che cosa significa difendere i colori della propria nazione e provare ad avvicinare i piccoli tifosi agli azzurri che da venerdì si giocheranno la qualificazione ai mondiali.