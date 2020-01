Edil Appia Sant'Agnese, non arriva il bis Sangiorgesi sconfitti dall'Akery Basket per 74 a 58

Dopo la vittoria sul campo di Capo Miseno, l’Edil Appia Basket Sant’Agnese non riesce a concedere il bis e perde 74 a 58 contro Akery Basket nell’incontro valevole per la dodicesima giornata del campionato di Promozione Campania. Gara che ha visto gli uomini della presidentessa Manganiello inseguire per tutta la durata del match. Dopo un primo quarto nel quale le squadre sono rimaste a contatto (13-18 al 10’), il break decisivo arrivava nella seconda frazione in cui gli ospiti hanno impresso la sferzata decisiva grazie ad un attacco capace di produrre ben 24 punti.

Il 28-42 col quale si andava al riposo lungo incanalava l’inerzia del match tutta verso l’Akery Basket che mai ha permesso all’Edil Appia di ricucire il gap ma che anzi, nell’ultimo quarto ha anche incrementato il vantaggio sul +16 finale. La sconfitta fa restare quindi a “centro classifica” il Basket Sant’Agnese che, in attesa che si completi il quadro di giornata, continua ancora a sperare in un posto playoff. Dall’altro canto, l’Akery prosegue la marcia in vetta alla classifica, vetta agganciata nello scorso turno dopo aver battuto nello scontro diretto Mondragone.

”Sapevamo di affrontare una gara complicata – analizza coach Mirra – contro un squadra che occupa il primo posto in classifica e che quindi legittimamente ambisce al salto di categoria. Complimenti perciò all’Akery Basket per aver ottimamente interpretato la gara in termini di fisicità, di energia e qualità di gioco. Per quanto ci riguarda se non mettiamo intensità difensiva con continuità possiamo avere problemi e purtroppo questa sera abbiamo pagato proprio una scarsa applicazione del piano partita per tutti i 40 minuti. Siamo stati bravi a recuperare in alcuni tratti del match ma nei momenti decisivi abbiamo smesso di difendere. Il ritmo della partita lo hanno gestito loro e non siamo riusciti a cambiarlo a causa della cattiva difesa. In attacco non siamo mai riusciti a costruire tiri in situazioni di vantaggio. Dobbiamo andare con più aggressività a rimbalzo e giocare di più in situazioni di transizione. Nelle difficoltà dobbiamo essere più compatti.”

Prossimo appuntamento per gli uomini di coach Mirra lunedì 13 gennaio (ore 21.15) sul parquet della

Fortitudo Basket Pozzuoli.

IL TABELLINO

EDIL APPIA BASKET SANT’AGNESE – AKERY BASKET 58-74 (13-18; 15-24; 13-11; 17-21)

Edil Appia Basket Sant’Agnese: Marino 13, Cubelli 5, Marallo 14, Bosco C., Cavuoto 6, Di Iorio, De Lorenzo,

Salerno 2, Parziale, Bosco G. 5, Musto 11, Melillo 2. Coach: Dsvide Mirra