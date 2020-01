Miwa Benevento, giovedì si torna in campo Intanto il turno di campionato è già iniziato con tre match

Ricomincia oggi il campionato di Serie C Silver di pallacanestro dove la Miwa Energia è nettamente capolista e protagonista. Solo tre i match del weekend però mentre altri tre, compreso quello della Miwa, sono rimandati di qualche giorno. Agli uomini di Coach Annecchiarico, infatti, toccherà il 9 Gennaio contro Flavio Basket Pozzuoli, squadra penultima in classifica con 6 punti conquistati. Interessante, d’altro canto, lo scontro di domani tra Parete e Potenza, e quello del 8 Gennaio tra Cava de Tirreni e Marigliano. Sarà l’occasione, per i cinghiali di Benevento, per dare un ulteriore colpo alla classifica e mandare ancor di più un forte messaggio alla Benevento sportiva. La Miwa Energia porta in alto il nome della città.

La classifica della Serie C Silver Campania:

Miwa Energia Benevento 22

Cava de Tirreni Basketball18

TrinitàSala Consilina 18

Basilicatasport Potenza 16

Basket Parete 12

Promo Basket Marigliano 10

Folgore Nocera 10

Tigers Saviano 8

Basket Mugnano 8

Virtus Curti 6

Flavio Basket Pozzuoli 6

CAP Nola 4

Sporting Portici 4