Febbre azzurra a Benevento, la Nazionale è pronta a sognare Bientinesi ringrazia per l'accoglienza:"Al sud grande calore". In vendita biglietti e abbonamenti

Lo scenario è spettacolare. L'attesa è tanta. Le aspettative sugli azzurri sono altissime. L'Italia è pronta a fare la voce grossa, a giocarsi il suo sogno mondiale in un Palatedeschi che dopo i lavori per le Universiadi è tornato ad essere un gioiellino. Gli uomini di Trillini hanno cominciato ad allenarsi nel palazzetto sannita il giorno dell'Epifania dopo un breve passaggio in palestra domenica pomeriggio. La squadra è carica, nell'allenamento odierno c'e stata la giusta intensità.

Azzurri accolti benissimo in città e desiderosi di giocare davanti al pubblico sannita a partire da venerdì. “L'impatto è stato positivo ma non è una sorpresa perché al sud il calore della gente non manca mai” ci ha raccontato il consigliere federale Flavio Bientinesi nel corso dell'allenamento. “Come prima volta a Benevento -continua- dobbiamo ringraziare per l'accoglienza che abbiamo ricevuto e per quella che sarà la risposta del pubblico nel fine settimana. Vogliamo il supporto dei tifosi per compiere una grande impresa”.

L'Italia non era così competitiva da tanto tempo ma non sarà una passeggiata. “Abbiamo grosse aspettative -sottolinea il consigliere federale-, ci giochiamo in casa questa qualificazione ma la Romania ha un ranking e una tradizione superiore al nostro. E' una nazionale blasonata ma un anno fa, a Bolzano, abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare”.

C'è voglia di fare bene nel clan azzurro e prima della Romania ci sono due sfide da non sottovalutare. “Le partite contro Kosovo e Georgia non saranno una passeggiata. Sono nazionali emergenti -conclude- hanno giocatori che militano in campionati di medio alto livello”.

I biglietti sono già in vendita, sono stati previsti anche gli abbonamenti per tutte e tre le sfide. Il popolo campano della Pallamano è annunciato in arrivo già per l'esordio di venerdì contro il Kosovo, primo avversario di questa tre giorni tutta azzurra che Benevento vuole godersi fino in fondo senza rimpianti e con grande entusiasmo.

Il prezzo di acquisto al botteghino durante la tre giorni:

Abbonamento valido per l’intero torneo: € 10,00 intero (€ 6,00 in prezzo ridotto per gli U17 e Over 65)

Ingresso valido per un solo giorno di gare: € 6,00 intero (€ 4,00 in prezzo ridotto per gli U17 e Over 65)

Ingresso libero: Bambini al di sotto dei 6 anni di età

I biglietti sono acquistabili anche in prevendita sul sito web www.etes.it (prevista una commissione di servizio).

Convenzioni per i gruppi (solo in prevendita):

Info via email contattando Etes all'indirizzo e-mail servizioclienti@etes.it.

Il calendario delle gare a Benevento:

venerdì 10 gennaio

h 18:00 | Romania - Georgia

h 20:00 | Italia - Kosovo

sabato 11 gennaio

h 18:00 | Kosovo - Romania

h 20:00 | Italia - Georgia

domenica 12 gennaio

h 16:00 | Georgia - Kosovo

h 18:00 | Italia – Romania