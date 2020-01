Italia, Ebner:"Abbiamo bisogno del sostegno del pubblico" Il portiere ha parlato anche dell'accoglienza ricevuta in città

L’abbraccio delle scuole da una parte, la doppia seduta quotidiana di allenamenti dall’altra. Procede serrato, senza pause, il cammino di avvicinamento della Nazionale di Pallamano alle sfide del 10, 11 e 12 gennaio prossimi al Palatedeschi di Benevento, valide per il Gruppo 3 di qualificazione ai Campionati Mondiali di Egitto 2021. Dall’altra parte, a contendere il primato della classifica ai ragazzi di Riccardo Trillini – unico piazzamento in grado di garantire il passaggio del turno – ci saranno Romania, Kosovo e Georgia per tre sfide ad altissima intensità.

Ultimata la sessione mattutina di allenamento, la squadra ha proseguito nel suo programma di visite agli istituti scolastici della città: i ragazzi hanno raggiunto l’Istituto San Filippo Neri e domani (giovedì) si recheranno presso la Scuola Media Federico Torre e il Convitto Nazionale di Piazza Roma.

Uno degli elementi di punta dell’organico italiano è il portiere Domenico Ebner, stella della Bundesliga – il campionato più competitivo al mondo – con la maglia dell’Hannover: “L’accoglienza qui a Benevento è stata eccezionale. L’atmosfera attorno a noi è molto carica e tutti ci stanno facendo sentire il loro calore. Sono sicuro che al Palasport ci saranno tanti tifosi che arriveranno dalla città, dalla regione e da ogni parte d’Italia. Abbiamo bisogno di loro – prosegue – per centrare questo passaggio del turno che è senza dubbio il nostro obiettivo”.

“Ci stiamo preparando bene, con grande concentrazione e siamo molto motivati. L’anno scorso abbiamo combattuto alla pari per qualificarci ai Campionati Europei 2020 e ora abbiamo questa chance molto importante in casa che non vogliamo sprecare. Le nostre avversarie? Romania, Kosovo e Georgia sono tutte avversarie temibili – conclude –, ma noi stiamo bene e siamo veramente motivati”.

FORMULA – La sola prima classifica passa il turno e accede ai Play-Off di aprile, dove incrociare le squadre che disputano dal 10 al 26 gennaio gli EHF EURO 2020. Un secondo Play-Off a giugno, superato lo step a primavera, rappresenta l’ultimo scoglio per volare in Egitto nel 2021.

BIGLIETTI – Per assistere alle gare del Palatedeschi di Benevento (in abbonamento o giornata singola) è possibile acquistare i biglietti attraverso il circuito Etes: www.etes.it, nei punti vendita autorizzati o direttamente al palasport durante i giorni delle gare.

IN DIRETTA – Le sfide del 10 e 11 gennaio al Palatedeschi saranno trasmesse in live streaming su ElevenSports (www.elevensports.it). Grande appuntamento televisivo il 12 gennaio con la diretta di Italia - Romania su SKY Sport Arena (canale 204). Tutti i match saranno inoltre visibili gratuitamente su PallamanoTV (www.facebook.com/pallamanotv).



Il calendario delle gare a Benevento:

venerdì 10 gennaio

h 18:00 | Romania - Georgia

h 20:00 | Italia - Kosovo



sabato 11 gennaio

h 18:00 | Kosovo - Romania

h 20:00 | Italia - Georgia



domenica 12 gennaio

h 16:00 | Georgia - Kosovo

h 18:00 | Italia - Romania