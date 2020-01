La Curva Sud al Palatedeschi, azzurri sempre più carichi La Nazionale avrà il grande supporto dei tifosi del Benevento per tre notti di passione

Insieme per spingere gli azzurri. Per fare l’impresa. Per una tre giorni da campioni. L’orgoglio giallorosso, quello del popolo sannita che ama il calcio ma è sempre vicino alla propria gente scende in campo.

La curva Sud ha risposto presente all’appello del mondo della Pallamano. La società del presidente Carlo La Peccerella sognava da anni l’occasione di ospitare la Nazionale. Il sogno si è realizzato e adesso bisogna concludere l’opera. I tifosi del Benevento, che accompagnano incessantemente sia in casa che fuori le sorti della squadra giallorossa, proveranno a fare la stessa cosa con la Nazionale di Pallamano contro Kosovo, Georgia e Romania.

Tre match cruciali che andranno in scena al Palatdeschi di Benevento dove la “gradinata” è già pronta ed allestita per la tifoseria più calda. Anche la federazione ha apprezzato, il direttore tecnico Trillini, il consigliere federale Visconti e il capitano Parisini hanno ringraziato per la vicinanza e per quel che sarà l’ambiente del Palatedeschi.

Ci sono tutte le condizioni per fare bene, gettare il cuore oltre l’ostacolo. Del resto quando l’Italia chiama il popolo sannita risponde. Adesso tocca agli azzurri rendere indimenticabile questa tre giorni di qualificazione.

BIGLIETTI - Per assistere alle gare del Palatedeschi di Benevento (in abbonamento o giornata singola) è possibile acquistare i biglietti attraverso il circuito Etes: www.etes.it, nei punti vendita autorizzati o direttamente al palasport durante i giorni delle gare.

Il prezzo di acquisto al botteghino:

Abbonamento valido per l’intero torneo:

€ 10,00 intero (€ 6,00 in prezzo ridotto per gli U17 e Over 65)

Ingresso valido per un solo giorno di gare:

€ 6,00 intero (€ 4,00 in prezzo ridotto per gli U17 e Over 65)

Ingresso libero:

Bambini al di sotto dei 6 anni di età

L’acquisto su www.etes.it comporta una commissione di servizio.