Scherma, Boscarelli in gara a L'Avana La sannita cerca un risultato convincente per iniziare bene il 2020

L'anno olimpico è quello dei verdetti e la lunga corsa verso Tokyo inizierà realmente in questo week end. Francesca Boscarelli sogna il colpaccio a cinque cerchi per chiudere una carriera piena di soddisfazioni. A L'Avana la truppa azzurra deve rialzare la testa dopo i risultati non proprio all'altezza delle aspettative. Oltre alla sannita saranno in casa Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Alice Clerici, Eleonora De Marchi, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Roberta Marzani, Mara Navarria, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio.

L'unica azzurra che accederà di diritto al tabellone principale è Mara Navarria, mentre tutte le altre dovranno passare attraverso le qualificazioni. L'obiettivo minimo della Boscarelli sarà accedere al main-draw per poi sperare in accoppiamenti favorevoli per fare strada e punti utili per il proseguo della stagione. Domenica andrà in scena anche la gara a squadre e il CT Sandro Cuomo ha già confermato il quartetto composto da Alice Clerici, Federica Isola, Rossella Fiamingo e Mara Navarria.