Miwa Benevento senza ostacoli, espugnata anche Pozzuoli Netto successo dei sanniti che continuano a dominare la classifica del campionato di C Silver

Termina con una vittoria schiacciante, l’ennesima, il girone di andata di Serie C Silver Campania di Pallacanestro della Miwa Energia Cestistica Benevento. I ragazzi di Coach Annecchiarico hanno vinto ieri, nella gara valida per l’ultima giornata prima del giro di boa, per 57-89 contro la Flavio Basket Pozzuoli.

Vinti tutti i parziali (15 – 25, 13 – 20, 14 – 27, 15 - 17), la gara è stata scandita dai punti di Moccia e Requena su tutti. Non è stata però la gara dei senatori anzi, dando uno sguardo al tabellino, è evidente che ancora una volte i più giovani hanno avuto spazio e non hanno disatteso le aspettative fornendo una buona prova e scrivendo il proprio nome tra gli scorer. Su tutti, significativi i 13 punti di Liparulo.

Per la Flavio Basket Pozzuoli segnali positivi sono arrivati dall’esperta ala Innocente (14), dalla guardia neo arrivata Pekic (11) e dal giovane centro Di Domenico (11). Una gara, comunque, a senso unico che ha sancito il dominio dei cinghiali in questo campionato e che consente di intraprendere il girone di ritorno con la giusta motivazione.

Il cammino verso il traguardo finale passa per Parete, quinta in classifica a 14 punti, che nell’ultima gara ha fermato Potenza e che fa delle mura amiche una delle armi migliori. All’andata finì 89-66 per la Miwa Energia del Presidente Zullo ma il ritorno sarà tutt’altra gara considerando l’inversione di campo e il fatto che Parete è seconda nella classifica dei punti realizzati (940) proprio dietro i sanniti (990) che hanno però anche la miglior difesa (695).

L’appuntamento è dunque per Domenica 12 Gennaio alle 18:30 alla Tensostruttura di Parete per la gara tra Polisportiva Basket Parete e Miwa Energia Cestistica Benevento.

Tabellino.

Flavio Bk Pozzuoli – MIWA Energia Cestistica Benevento 57-89

(15 – 25, 13 – 20, 14 – 27, 15 - 17)

MIWA ENERGIA Cestistica Benevento: Moccia 20, Requena 15, Liparulo 13, Rusciano 9, Cotena 8, Garcia 8, Rianna 4, Esposito 4, Parrillo 4, Salerno 2, Giorgione 2, Laudanna 0. Coach Annecchiarico

Flavio Basket Pozzuoli: Innocente 14, Pekic 11, Di Domenico 11, Capozzi 7, Volodin 6, Iaccarino 3, Cagnacci 3, Caresta 2, Lucci 0, Crescente 0. Coach Costantino