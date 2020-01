Accademia, prima trasferta dell'anno contro il Volla Sannite pronte a riprendere il proprio campionato di alta classifica

Riprende dopo solo una settimana di sosta il campionato dell'Accademia. Domani sera infatti le giallorosse torneranno in campo nella prima dell'anno, ultima del girone di andata, in trasferta contro il Volley Volla a distanza di due settimane dall'ultima uscita.

La classifica non lascerebbe pensare a una partita difficile: l'Accademia è terza a 25 punti, a -4 dalla vetta, mentre il Volla è ottavo con 9 punti all'attivo, due soltanto in più rispetto alla zona retrocessione. Tuttavia il ritorno in campo dopo la sosta, oltretutto in trasferta, è sempre da non sottovalutare sopratutto in virtù del fatto che le avversarie hanno già ripreso confidenza con il campo lo scorso week end nel recupero, vinto al tie break, contro l'Ischia.

Sulla via del recupero Grimaldi, ma più verosimilmente bisognerà aspettare ancora un pò prima di rivederla in campo. Per l'Accademia, tuttavia, resta prioritario l'obiettivo dei tre punti per lanciare anche nel 2020 la rincorsa alle due squadre che la precedono in classifica, finora le sole ad aver superato le beneventane sia in campionato che in Coppa. La partita avrà inizio alle ore 19.00.