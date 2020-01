L'appello di Loria:"Abbiamo bisogno della spinta del pubblico" Il presidente federale ringrazia per il supporto della curva sud nel primo match e auspica il bis

Un gol sulla sirena ha beffato gli azzurri. Ha ammutolito per qualche secondo tutto il Palatedeschi. La beffa è stata atroce perché solo venti secondi prima Skatar aveva alimentato il sogno della vittoria. Il 26 a 26 finale però va archiviato perché cambia poco, per fare l’impresa e superare il girone vanno vinte le prossime due partite. Il primo a farlo è stato il presidente federale Pasquale Loria. “Siamo soddisfatti per la cornice di pubblico e per lo spettacolo offerto, ma adesso bisogna fare di più”.

Non si nasconde il numero uno della pallamano italiana. “L’organizzazione è stata perfetta, sapevamo di avere a che fare con una società che ha messo in campo un impegno importante. Tutto procede nel migliori dei modi: adesso dobbiamo rispondere anche sul campo”.

L’Italia, questa sera alle 20:00 al Palatedeschi, affronterà la Georgia in un match da dentro o fuori. Tutto o nulla. Sportivamente parlando: la vita o la morte. “Venite a sostenere la Nazionale perché la maglia azzurra va amata. Per noi è un momento importantissimo, superare questo girone ci darebbe la possibilità di fare passi avanti nel ranking e sfidare le migliori formazioni d’Europa”.

La Georgia ha tenuto testa per 22 minuti alla Romania nel match inaugurale e non va sottovalutata, per questo il presidente Loria ha deciso di rivolgersi al pubblico. “Per vincere e continuare la nostra corsa abbiamo bisogno anche dell’ottavo uomo. Ringrazio tutti coloro che sono stati presenti ieri e spero di vedere questa sera un numero ancora maggiore di spettatori. Avere un pubblico coinvolto può risultare decisivo. Nella prima giornata i tifosi della curva sud del Benevento sono stati importanti, loro sono abituati a tifare con continuità e speriamo di essere supportati anche contro la Georgia. All’Italia serve l’entusiasmo e il supporto che accompagna la squadra di calcio nel suo cammino verso la serie A”. Loria chiede a gran voce il sostegno del Sannio sportivo per spingere tutti insieme la Nazionale. L’appuntamento è alle 20:00 al Palatedeschi, con la possibilità di acquistare i biglietti comodamente al palazzetto dello sport.

Il prezzo di acquisto al botteghino durante la tre giorni:

Abbonamento valido per l’intero torneo: € 10,00 intero (€ 6,00 in prezzo ridotto per gli U17 e Over 65)

Ingresso valido per un solo giorno di gare: € 6,00 intero (€ 4,00 in prezzo ridotto per gli U17 e Over 65)

Ingresso libero: Bambini al di sotto dei 6 anni di età

I biglietti sono acquistabili anche in prevendita sul sito web www.etes.it (prevista una commissione di servizio).

