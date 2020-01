Meomartini U18, vittoria contro la Virtus Ariano Sannite corsare con 35 punti di Arianna Zanchiello

La prima fase del campionato di basket under 18 femminile si è chiusa venerdì 10 gennaio con una vittoria importante delle ragazze del G.S. Meomartini che hanno sconfitto in trasferta le avversarie dell’ASD Virtus Basket Ariano. La partita è iniziata con un ritmo piuttosto blando, condizionata profondamente dal fortissimo freddo patito dalle atlete di entrambe le compagini. Infatti la prima frazione si è chiusa sul punteggio di 10-8.

Nel secondo periodo le atlete di coach Capacchione sono riuscite a gestire molto meglio l’incontro, realizzando il doppio dei punti delle avversarie e portando il risultato sul 17-22 al suono della sirena dell’intervallo lungo. Nel terzo quarto, complice anche l’ottima prestazione di Arianna Zanchiello, autrice, a fine partita, di 35 punti personali, la Meomartini ha scavato un solco tra sé e le avversarie, chiudendo il periodo in vantaggio di oltre 20 punti.

Negli ultimi 10 minuti le giovanissime cestiste beneventane hanno potuto giocare con serenità e gestire il forte vantaggio, chiudendo l’incontro sul 35-72. Al termine di questa prima fase del campionato, nella quale le atlete del presidente Antonio Chiusolo si sono qualificate seconde (dietro al Cercola e davanti ad Ariano) c’è una pausa, per poi dare il via alla seconda fase. Il nuovo calendario prevedrà scontri incrociati in base al posizionamento della prima fase, ma portando con sé il bagaglio dei punti fatti nella prima tornata del campionato. Restiamo in attesa di conoscere i prossimi appuntamenti delle giovani cestiste sannite, le quali, comunque, non riposeranno in questo periodo, essendo molte di loro impegnate anche nel campionato di serie C femminile.

ASD Virtus Basket Ariano-G.S. Meomartini 35-72(10-8/7-14/9-28/12-22)

Ariano:Cifaldi B. 14, Di Stefano A. 0, Puzio M. 0, Melito T. 2, D'Agostino M.C. 4, La Vita C. 2, Pastore G. 10, Pastore S. 0, Sapia C. 0. All.:Orlando W.

Meomartini: Musto A. 8, Zanchiello M. 8, Zanchiello A. 35, Vetrone M. 3, Botticella S. 2, Pasquariello M. 2, De Tata A. 0, Manganiello A. 14. All.: Capacchione G.

Arbitri: Manganiello A. e De Cunzo A.