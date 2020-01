DP Noleggi SG Volley ko contro Arzano Sannite battute con un netto 3 a 0 nel primo match del nuovo anno

Inizia nel peggiore dei modi il 2020 per le ragazze della DP Noleggi SG Volley, che nel big match di giornata, deludono le aspettative cedendo alle padrone di casa con un secco 3-0 che non ammette repliche. Mai in gara le sangiorgesi che probabilmente hanno offerto la peggior prestazione di questo torneo. Troppi gli errori e troppe le amnesie che hanno condizionato non poco la partita contro un Arzano cinico e determinato ad ottenere i tre punti.

Un brutto stop quindi che dovrà essere dimenticato prima possibile visto che già mercoledì prossimo, sempre in trasferta, contro la formazione del temibile CUS Napoli, ci sarà una sfida molto importante dove le biancorosse non potranno permettersi ulteriori passi falsi.



Queste le parole del Presidente Camerlengo a fine gara: “C’è molto rammarico per come è finita la gara. Le ragazze non hanno offerto una prestazione all’altezza delle loro possibilità e purtroppo abbiamo pagato i nostri errori a caro prezzo. Merito sicuramente anche della squadra avversaria, ben messa in campo e con individualità di spessore nonostante la giovane età. Dispiace per la sconfitta però ora non bisogna abbattersi ma reagire con grande carattere. Dobbiamo rimboccarci le maniche ed andare a fare risultato a Napoli nella tana del CUS. Sappiamo che abbiamo i mezzi per poterlo fare. Sono certo che le nostre ragazze sapranno rimettersi in carreggiata e riprendersi quanto perso in questa gara ma bisognerà entrare in campo concentrati sin dalle prime battute, senza concedere nulla ai nostri avversari. Chiudiamo il girone di andata terze in classifica e questo è sicuramente un buon risultato”.