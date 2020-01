Meomartini superata dopo un tempo supplementare Sannite battute in trasferta 52 a 50 dal Family Basket

Le ragazze della serie C femminile di basket del Gruppo Sportivo Meomartini hanno aperto il 2020 con una sconfitta in trasferta, per soli 2 punti e dopo un tempo supsupplementare. Fin dal primo quarto si intuiva che la partita sarebbe stata giocata sul filo dell’equilibrio. Infatti, dopo il primo canestro della Meomartini, le padrone di casa piazzavano un minibreak per poi subire un canestro da tre di Manganiello che chiudeva la prima frazione 11-9.

Nel secondo periodo le ragazze del presidente Chiusolo riuscivano inizialmente a portarsi avanti di due punti, ma la Family pareggiava (16-16 quando mancavano 6:03) e poi allungava fino al +6 con cui si andava all'intervallo lungo. Il terzo quarto vedeva la Meomartini riportarsi sul -2 prima di subire un parziale di 10-0 delle locali che portava il punteggio sul 40-28. Nell’ultimo minuto della frazione le beneventane riuscivano a trovare la

forza di dimezzare lo svantaggio. Gli ultimi 10 minuti, poi, vedevano le ragazze di coach Capacchione concedere solo 4 punti alla Family e

riuscire a portarsi sul 44 pari ad un minuto dalla fine. La Meomartini ha avuto la possibilitá di aggiudicarsi la partita prima con 2 tiri liberi di Ucci (0 su 2 a 32 secondi dalla fine) poi con un tiro sulla sirena di Manganiello.

Nel supplementare la Meomartini con una tripla di Arianna Zanchiello pareggiava sul 47 pari a 4 minuti dalla fine. La partita proseguiva senza che nessuna delle due squadre riuscisse a prendere il largo. Un tiro libero di Monica Zanchiello a poco piú di un minuto dalla fine portava le ragazze di coach Capacchione sul +1. Le locali trovavano peró prima un canestro e poi realizzavano un libero che le portava avanti sul 52-50 con solo 5 secondi da giocare. Dopo il timeout la Meomartini non riusciva a trovare il canestro per il pareggio. La prossima partita, ultima del girone di andata, vedrà le ragazze del presidente Chiusolo affrontare il Sorrento, sabato 18 gennaio alle 18:30 presso la tendostruttura Travaglione.

A.S. Dil. Family Basket-G.S. Meomartini 52-50 d.t.s. (11-9/17-13/12-12/4-10/8-6)

Family: Giannalavigna G. 4, Gentile F. 11, Pasquariello M. 5, Pastore C. 2, Tosona M. 2, Mozzi C. 2, Zonda V. 5, Cillo R. 7, Fadula L. 13, Ugon I. 1 All.:Vinciguerra A.

Meomartini: Musto A. 1, Formato S. 2, Vetrone M. n.e., Muscetta M. 4, Ucci A. 10, Viola F. 2, Chiumiento S. 2, Molinaro R. 3, Manganiello A. 8, Zanchiello M. 3, Zanchiello A. 15 All.:Capacchione G. A.All.:Cefalo C.

Arbitri:Moriello L. e Gazzillo F.