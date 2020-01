IVPC Benevento, brutto tonfo contro il Paganica I sanniti partono bene ma poi si fanno travolgere. Salierno amaro: "Concediamo troppo"

Ancora una sconfitta lontano dal Pacevecchia. Un ko che fa male soprattutto per come è arrivato. L'IVPC Rugby Benevento non riesce a cambiare marcia contro il Paganica che si è imposto per 33 a 13. L'inizio era stato positivo. Addirittura esaltante con una meta di Notariello dopo una touche giocata come meglio non si poteva. I padroni di casa hanno mostrato qualche incertezza ma i sanniti non ne hanno approfittato concedendo a loro volta troppi spazi.

Dal 5 a 0 al 21 a 5, un blackout inaccettabile. Inutile è stata la reazione che ha portato la squadra di Salierno fino al 21 a 13 e con un piazzato a disposizione per accorciare le distanze. Un calcio “girato” per proteste è stato il momento chiave. Una meta subita ha tagliato le gambe agli ospiti che hanno alzato bandiera bianca e fatto arrabbiare non poco Salierno. Amaro il suo commento a fine partita:”Concediamo troppo, non riusciamo a mantenere il nostro livello e finiamo per subire sconfitte cocenti”. Poca attenzione pagata a caro prezzo. “Il problema non è il numero di giocatori disponibili e nemmeno l'età, purtroppo fuori casa qualcuno viene meno sul piano mentale”. Una situazione che va risolta al più presto per evitare di gettare al vento altre occasioni. “Ho parlato con presidente e diretto tecnico, per risolvere il problema serve una presa di coscienza da parte di tutti. Vanno create delle linee guida e per fare questo vanno fatti dei sacrifici”.

Intanto la squadra tornerà subito ad allenarsi in vista della sfida casalinga di domenica prossima contro il Frascati, occasione in cui bisognerà invertire la rotta e mostrare maggiore orgoglio e attaccamento alla maglia.