Miwa Benevento straripante anche a Parete Sanniti padroni del campo e sempre più primi in classifica

Parte col botto il girone di ritorno della Miwa Energia che nel match in trasferta contro l’ostica Parete vince 59-86. La partita era molto attesa per le difficoltà che molte squadre incontrano tra le mura casertane ma i ragazzi di Coach Annecchiarico hanno sfoderato la solita super prestazione imponendosi con un distacco di 27 punti.

Dopo un primo parziale in equilibrio, chiuso 16-18 per i beneventani, la Miwa Energia è venuta fuori dando agli ospiti prima 11, poi 6 e poi 8 punti di distacco per ogni quarto di gioco. Egregia la prestazione dei senatori ma come in ogni gara viene fuori una importante performance di squadra che dimostra ancor di più quanto affiatamento ci sia nello spogliatoio dei cinghiali e quanto tutto il team remi verso un unico obiettivo. Ad ogni modo, la prima di ritorno della Serie C Silver Campania porta il nome di Federico Requena come best scorer di giornata con 20 punti messi a segno.

La squadra del Presidente Zullo attende ora la Folgore Nocera che con l’ultima vittoria casalinga contro Potenza, in grande crisi, ha raccattato 14 punti in 7 gare consecutive ed ha raggiunto a 16 punti proprio i lucani. Non cambia, invece, la situazione di classifica dei sanniti: punteggio pieno e +4 sulla seconda. Appuntamento, dunque, per Domenica 19 Gennaio alle ore 18:00 per Miwa Energia Cestistica Benevento - Folgore Nocera.

Il tabellino.

Basket Parete – Miwa Energia Cestistica Benevento 59 - 86

(16-18, 15-26, 14-20, 14-22)

Miwa Energia Cestistica Benevento: Requena 20, Garcia 16, Rusciano 14, Moccia 12, Esposito 10, Rianna 8, Liparulo 3, Cotena 2, Parrillo 1, Giorgione 0, Damiano n.e., Laudanna n.e. Coach Bruno Annecchiarico.

Basket Parete: Palma 18, Carbone 17, D'Angelo 7, Domenicone 5, Di Febbraio 5, Fiore 2, Correggia 2, Pedata 2, Licciardi 1, Di Gaetano 0, Sveldezza 0, Agostini 0. Coach Ivo Macchione