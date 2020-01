Benevento 5, bella vittoria contro Terzigno Russo, Esposito e Bucciero guidano i sanniti alla prima gioia del 2020

Importante successo casalingo per il Benevento 5 che nel primo impegno in campionato del 2020 ha battuto al PalaFerrara il Terzigno, squadra che ha allestito un collettivo di spessore e che prima di affrontare i giallorossi era seconda in classifica dietro l’inarrivabile Sala Consilina. Con tutti i volti nuovi arrivati dal mercato gettati nella mischia ma con la pesante assenza di Tinessa tra i pali, i sanniti hanno avuto un buon avvio di gara sprecando, però, troppo in zona gol. Poi, all’improvviso, la situazione si è complicata verso il 10’ quando dopo il vantaggio dei napoletani sugli sviluppi di un angolo, sessanta secondi più tardi il direttore di gara ha espulso il portiere Mauro Serino per un fallo in area ai danni di un avversario

considerando il suo intervento decisivo per evitare una chiara occasione da gol, circostanza smentita dalla presenza nei pressi di tanti calcettisti giallorossi che erano appostati in chiusura.

Il tecnico, quindi, ha dovuto fare esordire Ecravino, l’ultimo portiere rimasto in organico dopo una vera e propria ecatombe dovuta a problemi fisici. Il suo biglietto da visita è stato di quelli che lasciano il segno perché l’esperto pipelet ha respinto il rigore di Suarato ma non ha potuto nulla poco dopo sul 2-0 del Terzigno con un tiro a fil di palo. L’immediato 1-2 un minuto più tardi di Russo ha rimesso in carreggiata un ottimo Benevento 5 con i sanniti che hanno trovato anche il meritato 2-2 con Esposito per una squadra che non ha mollato di un centimetro fino all’intervallo con Bertoni

che ha dato solidità a tutto il collettivo gestendo al meglio una serie di possessi difficili.

Nella ripresa, pronti via con Suarato che si è girato in un fazzoletto colpendo il palo. Al minuto numero 4, invece, è stato Maggio per i padroni di casa sfiorare il gol così come Serino al 10’ quando dopo un coast to coast dei suoi ha cercato di piazzare la palla sul palo più lontano sfiorando la rete. La squadra di mister Di Costanzo è rimasta sempre sul pezzo ed ha trovato al 10’ con Bucciero il meritato gol del 3-2 con l’esperto calcettista che ha fatto secco il portiere con un diagonale imprendibile. La riposta della Frattese c’è stata e fino al termine i sanniti hanno dovuto stringere i denti, con un Ecravino in forma strepitosa tra i pali, per ottenere una vittoria decisiva per la classifica e per il morale con la squadra ora in ottava posizione a 22 punti.