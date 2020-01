La FIP cerca arbitri, a Benevento il corso gratuito Occasione per i ragazzi dai 13 ai 30 anni

Sono aperte le iscrizioni al corso per diventare arbitro di pallacanestro per i ragazzi dai 13 ai 30 anni. Il corso è completamente gratuito e si terrà a Benevento, al superamento permetterà di arbitrare le partite ufficiali dei vari campionati della Federazione Italiana di Pallacanestro ricevendo un gettone partita per la prestazione effettuata. Per partecipare al corso basta inviare la candidatura a cia.bn@campania.fip.it inserendo i tuoi dati anagrafici e sarai ricontattato con tutte le informazioni.