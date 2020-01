Accademia Olimpica Furno, week end pieno di soddisfazioni Bene la Boscarelli in Coppa del Mondo e i giovani a Cosenza

Weekend impegnativo per l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno. La società sannita è stata protagonista nello scorso fine settimana sia in campo internazionale che nazionale. Francesca Boscarelli è entrata a far parte delle prime 32 in classifica nella tappa di l'Avana del circuito di Coppa del Mondo di spada femminile. La campionessa sannita ha ottenuto 4 vittorie e solo due sconfitte concludendo il suo percorso agli ottavi di finale dove per solo due stoccate (15-13) è stata superata dalla cinese Sun Yiwen. Un risultato comunque importante e lodevole per Francesca che continua sempre a conquistare posizioni di prestigio in competizioni internazionali.

Negli stessi giorni a Cosenza si è svolta la prova a squadra maschile, Serie C2 Zona Sud, nella quale la squadra dell’Accademia Olimpica Maestro Antonio Furno ha ottenuto un ottimo settimo posto. Il team beneventano era composto da Giulio Miele, Nazzareno Cocchiaro e Tommaso Ferrara con la guida tecnica di Martina Corradino. La squadra sannita, dopo aver superato la fase eliminatoria, ha conquistato l’accesso agli ottavi superando l’Associazione Messina Scherma con il risultato di 45-43. I ragazzi beneventani hanno ceduto il passo solo alla più esperta compagine di casa il Club Scherma Cosenza. Risultati importanti per il club beneventano guidato da Dino Meglio e Francesca Boscarelli a dimostrazione del continuo percorso di crescita degli schermidori sanniti.