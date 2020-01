Miwa Benevento, continua la cavalcata trionfale I sanniti battono anche Nocera per 85 a 66

Vince ancora la Miwa Energia nella seconda giornata di campionato valido per la Serie C Silver contro la Folgore Nocera. Con il risultato finale di 85-66 i ragazzi di Coach Annecchiarico difendono le mura amiche contro un ostico avversario che arrivava da ben 7 vittorie consecutive ed ha dimostrato tutto il suo valore sul parquet.

All’inizio della gara la sorpresa è la presenza di Rusciano, dato per assente o comunque parzialmente disponibile prima della gara a causa di uno stiramento. Giocate di qualità e grande verve da ambedue le squadre ma i beneventani hanno dalla loro un roster di maggiore qualità e riescono a chiudere in vantaggio tre quarti su quattro.

Prima frazione con dominio dei sanniti che chiudono 27-16 per poi soccombere per 20-21 nel secondo quarto. Al rientro dagli spogliatoi il pubblico presente ha potuto assistere ad una gara bellissima. Il terzo quarto è molto combattuto ma la Folgore perde il play De Martino espulso per aver commesso due falli personali antisportivi. Ultima frazione in favore dei beneventani che conservano il vantaggio con il risultato parziale di 18-16 che porta al 85-66 finale.

Sugli scudi Garcia e Requena con 21 punti a testa ma grande prova, come al solito, di tutta la squadra che ha dovuto difendere l’imbattibilità contro la miglior squadra finora vista a Benevento in stagione. Per la Folgore ottima la prestazione di Mascolo e Manzi. Prima della prossima partita di campionato l’appuntamento è con i quarti di Coppa Campania a Bellizzi contro una ottima squadra di Serie C Gold.

Il tabellino.

Miwa Energia Cestistica Benevento - Folgore Nocera 85-66

(27-16, 20-21, 20-13, 18-16)

Miwa Energia Benevento : Rianna 2, Requena 21, Parrillo 5, Moccia 14, Cotena 10, Liparulo, Rusciano 6, Esposito 6, Taylor 21, D'Amato ne, Giorgione ne, Damiano ne. Coach Annecchiarico