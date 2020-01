Mtb South Experience, il battesimo ufficiale a Telese Terme Appuntamento sabato 25 gennaio presso la Sala Goccioloni del Palazzo Termale a partire dalle 17:00

Il comitato organizzatore della Mtb South Experience annuncia la presentazione ufficiale del neonato circuito di eventi cicloturistici del fuoristrada nella data di sabato 25 gennaio a Telese Terme presso la Sala Goccioloni del Palazzo Termale a partire dalle 17:00. Mtb South Experience è l’apice di un progetto di promozione del territorio che mette insieme la mountain bike, il patrimonio archeologico e la tradizione enogastronomica del Centro e Sud Italia.

Un progetto di valore che si fa promotore di iniziative sociali a favore dello sport disabile coinvolgendo i giovani con open day periodici per avvicinare i più piccoli alla bicicletta ma anche le iniziative nel segno del “rosa” per ampliare la partecipazione del gentilsesso in questo sport. Con spirito costruttivo e sinergico, le dieci asd organizzatrici delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Umbria guardano con soddisfazione al progetto affinchè possano ottenere il miglior successo e la visibilità per concepire un nuovo format di manifestazioni legato alle due ruote.

MTB SOUTH EXPERIENCE 2020: I LUOGHI E LE DATE

15 marzo – Torre del Greco (Campania)

19 aprile – Pignataro Maggiore (Campania)

3 maggio – Minervino Murge (Puglia)

31 maggio – San Bartolomeo in Galdo (Campania)

14 giugno – Valle di Maddaloni (Campania)

28 giugno – Nemoli (Basilicata)

6 settembre – Spoleto/Norcia (Umbria)

13 settembre – Telese Terme (Campania)

18 ottobre – Caserta (Campania)

6 dicembre – Visciano (Campania)