Benevento 5 in finale della Coppa Campania Under 19 Questo pomeriggio alle 18:30 al Pala Tedeschi, atto decisivo contro il Real Torre del Greco

Primo storico accesso alla finale di Coppa Campania per l'under 19 di mister Pellegrino Di Fede con i giallorossini che hanno superato 6-4 in semifinale il Casilinum al PalaTedeschi, teatro in questo fine settimana della ‘Final Four’ della manifestazione tricolore. Grande protagonista della sfida è stato Ascione che ha messo a segno una tripletta mentre le altre marcature sono state realizzate da Romano (2) e De Luca.

Oggi, con il fischio d'inizio è fissato alle 18:30, il Benevento5 affronterà in finale al PalaTedeschi i napoletani del Real Torre del Greco che ieri hanno battuto 4-2 il Mama San Marzano al termine di una gara in bilico fino all'ultimo minuto.