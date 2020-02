La FIGH si attiene alle disposizioni provenienti dal Governo L'obiettivo è quello di non compromettere la regolarità di tutti i campionati

anche la Federazione Italiana Giuoco Handball ha emesso un comunicato, che di seguito riportiamo, firmato dal presidente Pasquale Loria sulla questione coronavirus per informare sullo svolgimento dell'attività agonistica.

"In merito alla cc.dd. “Emergenza Coronavirus” si precisa che la FIGH si attiene e si atterrà alle disposizioni provenienti dal Governo della Repubblica Italiana, sia per quanto riguarda lo svolgimento dei Campionati Nazionali, sia relativamente alle competizioni regionali e di area.

Per questo motivo, preso atto del DPCM del 25 febbraio, parzialmente modificativo del decreto del 23 febbraio, la Segreteria Generale ha provveduto a pubblicare una nuova circolare in pari data. Gli effetti di tali disposizioni sono valide fino a domenica 1 marzo, in seguito una nuova circolare recepirà le disposizioni governative successive.

Resta inteso che per non compromettere la regolarità di tutti i campionati (di ogni ordine e grado) su tutto il territorio nazionale, l’indirizzo rimane, salvo diverse nuove disposizioni, garantire la disputa di tutte le gare, anche “a porte chiuse”. In ogni caso, fin da ora, si chiarisce che le disposizioni di cui sopra riguardano 6 regioni (Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna), nelle altre 15 la situazione è assolutamente nomale e quindi non sono previste restrizioni.

I delegati dovranno attenersi rigidamente a questo indirizzo. D’altro canto, si invitano le associazioni affiliate ad essere collaborative al massimo impegnandosi a superare qualsiasi problematica sopravveniente".