l accademia si allinea alle decisioni della federazione

L'Accademia Volley si allinea completamente alla decisione degli organi federali: nonostante il suo secondo posto in campionato e con gli spareggi promozione, ormai alle porte, che avrebbero potuto regalare anche ulteriori soddisfazioni, la società ritiene primario in questo momento salvaguardare la salute di tutti i propri tesserati e di tutti gli atleti. Le vicende sportive, in una situazione senza precedenti, devono necessariamente passare in secondo piano di fronte alle difficoltà in cui ormai l'intera Nazione versa da settimane, con la certezza tuttavia che si tratti solo di una pausa destinata a finire presto.

Senza alcun rammarico per la decisione presa, siamo certi che tutti saremo nuovamente ai nastri di partenza della prossima stagione con rinnovato entusiasmo e pronti a condividere i veri valori che da sempre caratterizzano questo sport, a prescindere dal colore della maglia e dalla categoria di appartenenza.

Distanti adesso, per ripartire ancora più forti domani.