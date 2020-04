Il ricordo "arcobaleno" di Malagò ha un legame col Sannio Il presidente del Coni ha ricordato la medaglia d'oro di Fabio Basile, judoka di origine sannita

Giovanni Malagò continua a lavorare per capire come e soprattutto quando lo sport italiano potrà ricominciare. Le difficoltà sono tante soprattutto per quegli sport che non possono contare su grossi introiti pubblicitari. Una brutta gatta da pelare a quasi un anno dalla nuova data fissata per l’inizio delle Olimpiadi.

In numero uno dello sport italiano, però, non dimentica le emozioni vissute e, in una lunga intervista con Diletta Leotta su Dazn, ha tirato fuori un curioso aneddoto che lega una impresa sportiva al Sannio. Quando al conduttrice gli ha chiesto !quale era il suo ricordo “Arcobaleno” legato al mondo dello sport”, il massimo dirigente del Coni ha risposto “la medaglia d’oro di Fabio Basile a Rio de Janeiro nel 2016”.

Quella era la prima spedizione olimpica estiva da presidente per Malagò e il successo di Basile è diventata la medaglia d’oro numero 200 della storia olimpica dell’Italia. Ma cosa c’entra con il Sannio. Come non molti sapranno, il judoka Fabio Basile ha origini di Cerreto Sannita, paese del suo nonno paterno.