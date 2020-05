Tennis, De Luca ha detto si: da lunedì riaprono i Circoli Via libera anche alle attività sportive che prevedono un distanziamento di almeno due metri”

Le Associazioni Sportive e in particolare i Circolo Tennis in Campania possono tirare un sospiro di sollievo. L’ordinanza del Governatore De Luca, che arriverà in serata ma è stata anticipata da un comunicato, ha dato il via libera al Tennis e alle varie attività sportive che "prevedono un distanziamento di almeno due metri”.

La notizia ha preso di sorpresa qualche Circolo dopo che il DPCM del Presidente del consiglio Giuseppe Conte aveva previsto le aperture al pubblico dal giorno 25 maggio. Ma come ormai è risaputo, ogni Regione percorre la sua strada e la Campania ha deciso di anticipare i tempi come del resto aveva fatto già altri Governatori dopo il 4 maggio. Resteranno ancora chiuse, invece, Palestre e Piscine che dovrebbero riaprire il 25 maggio