I consigli della Federazione per giocare a Tennis in sicurezza In Campania è stato il primo giorno, tanti Circoli hanno ricominciato la propria attività

In Campania è stato il giorno della riapertura dei Circolo Tennis, un momento tanto atteso dopo che in altre regioni d’Italia era arrivato il via libera già il 4 maggio. Il tennis è uno degli sport più sicuri insieme al Gol proprio per la natura del gioco che non prevede contatti. Molti Circoli erano già pronti da tempo, altri hanno atteso la serata di domenica quando il “Si” del Governatore De Luca è stato reso noto tramite una nota stampa.

Il Governatore aveva già da tempo aperto al tennis e all’attività sportiva senza contatti, ma ha dovuto attendere il famoso DPCM del Governo prima di poter fare le sue scelte. Intanto in molti hanno già iniziato a giocare e per questo, già da qualche settimana, la Federazione Italiana Tennis ha deciso di suggerire alcune regole di co mportamnto.

Ecco i consigli che la Federazione Italiana Tennis pone all’attenzione di tutti per tornare in campo (o per provare a cimentarsi per la prima volta) con la racchetta in pugno.

PRIMA DI GIOCARE

Rispetta le disposizioni Statali, Locali e del Circolo

Pulisci a fondo il tuo materiale di gioco

Lava o disinfetta le mani

Mantieni sempre la distanza di sicurezza dagli altri giocatori

Porta in campo la tua bottiglia d’acqua e bevi solo da quella

Non toccare le recinzioni prima di entrare in campo

MENTRE GIOCHI

Indossa un guanto sulla mano non dominante oppure disinfetta le mani ogni fine game

Non toccarti la faccia con le mani

Usa racchetta e piede per raccogliere le palline e mandarle all’avversario

Panchine ai lati opposti

Saluta e ringrazia usando soltanto la racchetta

DOPO AVER GIOCATO

Cambia subito l’overgrip della racchetta

Lava o disinfetta le mani

Fai la doccia a casa