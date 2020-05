Pirozzi e Pellegrini, con Giunta allenamenti antistress A Verona simpatico siparietto ideato dal tecnico che ha affidato alla sorte alcuni esercizi

Per Stefania Pirozzi i primi cinque giorni di allenamento, finalmente in una piscina olimpionica all'aperto, sono andati in archivio con il sorriso. Il collegiale di Verona, insieme al gruppo allenato da Matteo Giunta, va avanti tra sorrisi ed esercizi particolari dove la sorte gioca la sua parte.

Il tecnico Federale sa bene che senza gare, e quindi obiettivi a breve termine, è importante allenarsi a buon ritmo ma senza alzare troppo l’asticella dello stress. Una fase da gestire anche in maniera alternativa, per questo si è inventato esercizi particolari. Quattro le distanze da estrarre a sorte: dai 50 ai 200 metri. Quattro ovviamente anche gli stili. Il tutto finito sui social, precisamente sul profilo Instagram di una scatenata Federica Pellegrini, compagna di allenamenti in collegiale della campionessa sannita.

Per Stefania sorteggio “duro” con due 200 da sostenere, il primo nell’amato stile libero, il secondo nella specialità della rana che ai tempi dei misti non era proprio lo stile più amato. Molto più fortunata sulle distanze la Pellegrini che ha ironizzato invece sulla sfortunata "pesca" di una divertita Stefania Pirozzi

Al Centro Federale di Verona sembra esserci un ambiente molto positivo, una buona notizia per la nuotatrice della Fiamme Oro e del Circolo Canottieri Napoli che ha bisogno di simili novità per cominciare il processo di avvicinamento al tanto atteso assalto alla qualificazione Olimpica.