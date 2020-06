Miwa Benevento, nuovo coach per i sanniti Marzullo guiderà la squadra, Annecchiarico promosso nel ruolo di Direttore Generale

In casa Miwa Benevento è arrivato il cambio in panchina. Bruno Annecchiarico, storico coach della compagine giallorossa, è diventato il nuovo Direttore Generale, mentre la guida tecnica è stata affidata all'irpino Alesasndro Marzullo. La notizia è arrivata tramite il sito ufficiale della società del presidente Michele Zullo che, con questa scelta, conferma ancora una volta la bontà del suo progetto.

Di seguito la nota ufficiale del club sannita.

Con la testa già rivolta da un pezzo alla prossima stagione, arriva per tutti gli appassionati di basket e i tifosi dei cinghiali sanniti la notizia che da tempo si aspettava.

Il nuovo coach del team del Presidente Zullo sarà Alessandro Marzullo.

L’allenatore irpino è reduce dalla stagione in C Gold alla guida del Basket Club Irpinia di Avellino dove subentrò a Coach Iannaccone proprio in occasione del match di Coppa contro la Miwa Energia vinto proprio dai beneventani.

Curriculum illustre quello di Marzullo che, scuola Scandone, ha allenato Salerno in C nel 2010 per poi tornare proprio in Irpinia per allenare il settore giovanile e la Divisione Nazionale Giovanile della Scandone.

Nel 2014 è a Casale Monferrato come vice di Marco Ramondino e allenatore della CB Team fino a quando nel 2015 inizia un percorso da vice ad Agropoli che lo porta nel 2017 ai playoff per la Serie A1.

Poi ancora, Scafati in Legadue come vice e Salerno con la responsabilità di direzione dell’intero settore giovanile.

Arriva dunque da Avellino e da una categoria superiore l’uomo che guiderà i ragazzi della Miwa Energia in una nuova avvincente stagione.

La società tutta ringrazia Bruno Annecchiarico per il lavoro svolto finora e annuncia che a partire da oggi lo stesso è il nuovo Direttore Generale della Miwa Energia Cestistica Benevento".