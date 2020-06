Pallamano Benevento, Galliano vola in serie A1 Il giovane talento sannita giocherà a Siena, in giallorosso torna l'esperto Buonocore

Un passo importante per un ragazzo di talento. Dall’ASD Pallamano Benevento a Siena, sarà questo il percorso per Davide Galliano, talentino sannita, miglior prodotto del settore giovanile della società guidata dal presidente Carlo La Peccerella. Galliano è uno dei migliori prospetti italiani, ha già preso parte a qualche raduno della Nazionale e l’esperienza maturata in A2 l’ha reso ormai un giocatore pronto per un contesto importante. Sulla pagina Facebbok del club il presidente del sodalizio sannita ha espresso la sua soddisfazione. “Un grandissimo in bocca al lupo a Davide per questa nuova avventura. Siamo già al lavoro per trovare il suo sostituto. Siamo convinti che saprà ben figurare in un campionato importante come la A1 e siamo molto contenti che possa vivere questa nuova esperienza in un progetto ambizioso come quelle della Ego Handball”. Entusiasta anche il giovane atleta. “Sono molto emozionato e felice di cominciare questa esperienza a Siena – sottolinea Galliano -. Dispiace lasciare la società e i compagni di una vita, ma al tempo stesso sono contento di entrare a far parte del progetto della Ego Siena che rappresenta per me una grande opportunità per crescere e migliorare”.

Intanto la società giallorossa con tutto il suo gruppo dirigenziale lavora alla prossima stagione e annuncia il ritorno di una colonna come Alessio Buonocore, splendido protagonista anche in A1, e dell’intramontabile Andrea Sangiuolo che anche nella prossima stagione scenderà in campo per dare l’esempio e aiutare una squadra molto giovane. Confermato il roster anche della formazione femminile che prenderà parte al campionato di serie A2 continuando il suo processo di crescita portato avanti fin dal settore giovanile con un gruppo unito ed appassionato.

La società giallorossa ha comunicato anche che dal 15 giugno, in collaborazione con il centro sportivo Cretarossa, con il patrocinio della Figh e con la supervisione del Prof. Schipani, partiranno i centri estivi con attività anche ludico ricreativa aperti a tutti i ragazzi/e dai 5 ai 17 anni.