Valentino Ferrara, continua il percorso con i giovani Dopo il 25 giugno possibile il Memorial "Nel segno del capitano"

Con il termine di tutti i campionati, sancito dalla FIGH, in attesa del via libera per poter ripartire con le attività legate agli sport di contatto, tutti gli atleti e le atlete della Scuola Pallamano “Valentino Ferrara” seguono gli indirizzi dello staff tecnico per farsi trovare pronti allorquando si potranno ricominciare gli allenamenti di squadra ed avviare la nuova stagione agonistica.

Si ripartirà sostanzialmente con le stesse formazioni dei campionati terminati anzitempo a febbraio e con tutte le squadre, giovanili e seniores, che potranno riprendere il loro percorso di crescita essendo costituite sostanzialmente da giovanissimi talenti sanniti. Nei roster seniores si registra il

rientro di atleti ed atlete che negli ultimi due anni non hanno potuto dare il loro sostegno per motivi di lavoro e l’arrivederci all’ex capitano A. De Luca che ha deciso di provare un’esperienza lontano dai suoi compagni gialloverdi.

Nell’attesa di capire se e come si potranno riavviare le attività sportive, il 20 giugno, come ogni anno, si sarebbe dovuto tenere il consueto Memorial “Nel segno del Capitano”, dedicato al compianto Valentino e come sempre organizzato dall’US ACLI BN del Presidente Ing. Alessandro Pepe in collaborazione con l’Ass. “Il sogno ed il Sorriso di Valentino”. Alla luce delle attuali normative e dei recenti DPCM sembrerebbe che solo dopo il 25 giugno sarà possibile dar vita a tale evento, per cui tutti gli appassionati gialloverdi ed i ragazzi e le ragazze del vivaio sannita, che fremono per poter giocare qualche gara, dovranno avere ancora un pizzico di pazienza’. Si coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per aiutare l’Associazione Sportiva S.P.V.F. a proseguire le proprie attività in questi ultimi due anni, particolarmente difficili, anche per l’atavica mancanza di un campo da gioco, con l’auspicio che il sostegno sia ancora più vivo, cercando di far disputare, ancora una volta, una stagione sportiva a tutti i giovani e le giovani ragazze che indossano la maglia della “Valentino Ferrara”.