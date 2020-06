Nuoto: Pirozzi nuovamente a Verona dalla Pellegrini Secondo collegiale agli ordini di Matteo Giunta per la nuotatrice sannita

L’incubo di non poter gareggiare prima del 2021 sembra essere solo un lontano ricordo. La Federazione Italiana Nuoto, dopo l’ultimo Consiglio Federale, ha comunicato la date, anche se ancora ufficiose, delle competizioni che si svolgeranno ad agosto. Tra queste ci sarà il Sette Colli di Roma che sarà valido anche come campionato italiano assoluto. Kermesse che dovrebbe andare in scena dal 12 al 14 agosto al Foro Italico.

Una grande notizia per tutti i nuotatori e in particolare per la sannita Stefania Pirozzi. La portacolori delle Fiamme Oro e del circolo Canottieri Napoli, dopo una prima tappa nel mese maggio, è tornata a Verona per continuare ad allenarsi con Federica Pellegrini fino al 27 giugno. Un tandem, quello con la divina del nuoto italiano, che può fare benissimo ad entrambe. La Pellegrini ha bisogno di compagne di allenamento di un certo spessore per preparare i 200 stile libero Olimpici, la Pirozzi ha necessità di un traino importante per ritrovare la forma migliore e qualificarsi alla sua terza edizione dei Giochi. I collegiali di Verona, agli ordini di Matteo Giunta, potrebbero essere la carta vincente. Ma prima c’è da preparare un mese di agosto dove tornare finalmente a gareggiare e magari anche a vincere con tempi convincenti.