Edil Appia Sant'Agnese, cala il sipario sulla stagione Il bilancio del GM Capitanio:"Ho visto grossi miglioramenti individuali"

Un 2019/20 che sarà impossibile da dimenticare per l’Edil Appia Basket Sant’Agnese. Una stagione interrotta proprio nella fase calda a causa del Covid19 che ha costretto tutta Italia, basket incluso, a fermarsi. Come ogni fine stagione arriva il tempo dei bilanci che ovviamente non possono non tenere conto prima dei risultati conseguiti sul campo e poi della convivenza degli atleti con la quarantena e le nuove forme di allenamento. I tecnici delle varie categorie infatti, dai pulcini alla prima squadra, grazie alle nuove tecnologie hanno tenuto lezioni a distanza e dispensato consigli, accolti con particolare favore dagli atleti che così hanno potuto “tenersi in forma” nonostante le distanze. Purtroppo a causa della pandemia e delle misure anti Covid ancora vigenti non sarà organizzata la consueta festa di fine anno, ma Presidente e Gm provano a fare un bilancio, seppur parziale, della stagione.

“Dal punto di vista tecnico – analizza il Gm Mario Capitanio – ho visto dei grossi miglioramenti individuali, caratteriali e di squadra. Le cose da fare sono ancora tantissime e nel prossimo futuro proveremo a proseguire il lavoro grazie soprattutto al contributo dello sponsor Edil Appia che ci ha consentito di programmare con serenità le ultime due stagioni e non farà mancare il suo sostegno anche nella prossima. Per quanto riguarda il 2019/20, fare un bilancio definitivo è impossibile proprio perché la stagione è stata interrotta sul più bello. Fino a quando abbiamo potuto giocare però devo dire che le nostre formazioni si sono fatte valere in maniera egregia. Certo, qualche passaggio a vuoto c’è stato, ma in ogni categoria eravamo in corsa per i nostri obiettivi. In Promozione, nonostante i tanti infortuni, eravamo agganciati alla zona playoff; con l’Under18 eravamo ad un passo dall’accesso alla fase Gold; con l’Under 13, infine, avevamo incrementato il numero di vittorie rispetto alla stagione precedente raggiungendo un record del 50%. Riprendere, quando ovviamente sarà possibile, non sarà semplice. Sia per i più piccoli che per i più grandi dovremo tenere conto dei tanti mesi di inattività o dei soli allenamenti individuali. Sono certo che la bravura dei nostri allenatori permetterà loro di cogliere questa nuova sfida”.

“Quanto è accaduto – commenta invece la presidentessa Maria Pia Manganiello – ha travolto tutti portandoci ad una dimensione di vita che non ci aspettavamo ma che abbiamo dovuto imparare a gestire in fretta. I nostri ragazzi e in parte anche noi abbiamo sempre desiderato tornare a giocare e per questo siamo dispiaciuti. Purtroppo non è stato possibile completare sul campo la stagione ma siamo consapevoli che altra conclusione non era possibile. La priorità di tutti è stata salvare vite e collaborare facendo ognuno la nostra piccola parte.

Gli sforzi del nostro staff sono stati in primo luogo improntati a raggiungere tutti e accompagnare le varie rappresentative cercando di essere di supporto atletico e di squadra inteso come socialità. Allo stesso tempo però ci siamo focalizzati a programmare e progettare la prossima stagione sportiva. Voglio a tal proposito ringraziare il nostro sponsor Edil Appia che negli ultimi due anni ci è stato vicino e che anche l’anno prossimo, nonostante la crisi economica che sta attanagliando il nostro paese, non farà mancare il suo appoggio. Una scelta non scontata da parte loro e che proprio per questo apprezziamo notevolmente. Voglio ringraziare infine anche i genitori e gli accompagnatori. La collaborazione e la presenza di ognuno è stata sicuramente di aiuto e di miglioramento per la stessa proposta sportiva. Salutiamo tutti con nostalgia ma al tempo stesso con la consapevolezza di una nuova ripresa”.