Tennis, serie B: per il CT San Giorgio esordio a Siracusa Domenica alle 15:00 inizia il torneo di serie B maschile a squadre

C’è grande attesa a San Giorgio del Sannio per l’avvio del campionato a squadre di tennis di serie B maschile. Dopo lo spareggio promozione perso un anno fa tra le mura amiche contro il TC 2002 Cloud Finance Benevento, il circolo sannita va a caccia del riscatto. Gli uomini del presidente Michele Pepe sono stati inseriti nel girone 11 dove sfideranno il TC Siracusa, il CT Rocco Polimeni di Reggio Calabria e il CT Ragusa.

Tutte le squadre hanno scelto di giocare sulla terra rossa, una notizia positiva per i sanniti che domenica alle 15:00 faranno il proprio esordio a Siracusa. Nel secondo turno, in programma domenica 12 luglio, match casalingo contro il CT Rocco Polimeno. Il terzo e ultimo turno vedrà Daniele Pepe e compagni sfidare ancora in casa il CT Ragusa. LA formula prevede che la prima classificata si qualificherà per i play off promozione mentre l’ultima retrocederà in serie B2.