Tennis, B maschile: il CT San Giorgio ospita il Rocco Polimeno I match prenderanno il via domenica alle 15:00

Sfida subito decisiva in chiave salvezza per il CT San Giorgio del Sannio dopo l’esordio con sconfitta di domenica scorsa per 4 a 2 a Siracusa. Sulla strada degli uomini del presidente Michele Pepe c’è stato l’ex numero 60 della classifica ATP Alessio Di Mauro che è risultato decisivo.

Dopo il ko gli atleti sanniti sono pronti per ospitare sui campi in terra rossa del CT San Giorgio del Sannio la compagine del CT Rocco Polimeno di Reggio Calabria. Sulla carta padroni di casa favoriti anche grazie alla migliore classifica dei suoi atleti con Drgos Madaras, Antonio e Daniele Pepe che sono 2.3, mentre Pascal Brunner e Roberto Pepe sono rispettivamente 2.4 e 2.5.

I match prenderanno il via domenica pomeriggio alle 15:00.