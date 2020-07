Tennis, B maschile: CT San Giorgio del Sannio vittorioso I sanniti hanno superato per 5 a 1 i calabresi del Rocco Polimeni

Esordio casalingo con vittoria per il CT San Giorgio del Sannio nel campionato a squadre di serie B. Dopo il ko della prima giornata, gli uomini del presidente Michele Pepe hanno sfruttato in pieno il fattore casalingo infliggendo un netto 5 a 1 ai calabresi del Circolo Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria.

Nei singolari solita prestazione di livello per Daniele Pepe che ha lasciato le briciole a Viceconte battuto 6-0 6-2. E’ tornato al successo anche il fratello Roberto, bravo ad imporsi con un doppio 6-1 su Doldo. Stesso identico risultato per Vito Dell’Elba che ha battuto Tarsia, mentre Antonio Pepe ha perso per 7-5 6-0 dal più quotato Grazioso al termine di un match spettacolare nella prima partita.

Nei doppi gli uomini di Michele Pepe non hanno lasciato scampo agli avversari. Antonio e Daniele Pepe hanno inflitto un doppio 6-2 alla coppia ospite Grazioso-Doldo. Bene anche la coppia Dell’Elba-Roberto Pepe che ha vinto 6-0 6-3 su Tarsia e Gitto. Un successo che per i sanniti significa i primi punti in classifica in ottica salvezza.