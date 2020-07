SG Volley 1997, si rinnova la partnership con il main sponsor La compagine del presidente Camerlengo è pronta per un'altra stagione agonistica

La notizia era nell’aria ed ora finalmente c’è l’ufficialità. La DP Noleggi di Daniel Panella e la SG Volley del Presidente Mauro Camerlengo hanno deciso di continuare insieme il cammino cominciato lo scorso anno come main sponsor delle diavole rosse sangiorgesi.

Una collaborazione che si rinnova e si rafforza tra due grandi realtà che hanno voluto confermare la stima reciproca con un accordo che permetterà alla prestigiosa attività di noleggi di continuare ad essere lo sponsor più importante. I colori e il logo della DP Noleggi srls, accompagneranno pertanto anche per la prossima stagione le gesta delle atlete sangiorgesi nella massima espressione pallavolistica della regione Campania, il campionato di serie C femminile.

La DP Noleggi nasce alla fine del 2015 e, nonostante la giovane età, oggi rappresenta una delle realtà più importanti del panorama regionale per il servizio di noleggio di Piattaforme Aeree, Carrelli Elevatori, Autocarri e Autoveicoli da lavoro. Offre uno know-how che ha consentito di fidelizzare una clientela variegata alla quale fornire un servizio di Trasporto automezzi e Assistenza tecnica di assoluta qualità ed affidabilità. Partner di oltre 500 clienti della Regione Campania ma anche della Bulgaria, Romania e Olanda dove i clienti, quotidianamente, ne riconoscono l’affidabilità. Grazie all'ampia gamma di automezzi e sollevatori fissi e rotanti, nelle strutture di Venticano (AV) e San Giorgio del Sannio (BN), l’azienda è in grado di rispondere ad ogni esigenza della clientela e soddisfare le necessità di privati e professionisti che non hanno intenzione di acquistare un costoso mezzo di lavoro ma necessitano comunque di tali strumenti.

Soddisfazione da parte del Presidente Mauro Camerlengo per questa rinnovata collaborazione che fa presagire sia solo l’inizio di un lungo percorso: “E’ un grandissimo piacere ufficializzare il rinnovo della partnership con la DP Nolleggi, prestigiosa ed affermata realtà imprenditoriale del nostro territorio. L’esperienza della passata stagione, seppur condizionata dall’emergenza COVID è stata senza dubbi molto positiva. Quest’anno tenteremo di migliorarci sotto tutti i punti di vista e poter contare sul sostegno di un partner così importante ci permette di affrontare la stagione e programmarla con più tranquillità. E’ bastato poco per trovare un’intesa per continuare questo percorso insieme che si spera possa essere il più lungo e proficuo possibile per entrambi. A Daniel Panella e alla sua azienda va il mio grazie e di tutta la SG Volley1997 ”.

Anche Daniel Panella, amministratore unico della DP Noleggi srls si è detto molto contento di questa collaborazione, queste le sue dichiarazioni: “Sono onorato di poter continuare il percorso come main sponsor della SG Volley 1997. In un periodo complicato per tutti, questa partnership ora più che mai è per noi motivo di grande vanto. Crediamo nello sport e crediamo nella SG Volley, una delle eccellenze sportive più importanti e prestigiose della nostra zona e dell’intera regione Campania. Con la mia azienda ho deciso lo scorso anno di sposare il progetto della Società ed ora sono certo di aver fatto la scelta giusta. Sono sempre più convinto, soprattutto in periodo così difficili come quello che stiamo attraversando un po’ tutti, che davanti a grosse difficoltà non bisogna mai arrendersi ma trovare la forza di reagire e le emozioni che riesce a trasmettere uno sport sano come il volley sono linfa vitale per un ritorno quanto prima possibile alla normalità. Sono certo e speranzoso che la prossima sarà una grande stagione sotto tutti i punti di vista”.

Una scelta importante quella della DP Noleggi srl per un progetto ambizioso con una delle società più prestigiose della regione.