Pallamano, ecco il girone del Benevento in A2 Il campionato potrebbe prendere il via nel mese di ottobre

Dopo la cancellazione della stagione precedente, la Pallamano Benevento si prepara ad un nuovo campionato di serie A2. In settimana la Federazione ha definito la formula che prevede la presenza dei sanniti nel girone C con altre nove compagini. I gironi A e B saranno formati rispettivamente da 13 e 14 formazioni.

Ecco le squadre che sono inserite nel gruppo C con i giallorossi: CUS Palermo, Alcamo, Mascalucia, Noci, Haenna, Lanzara, Il Giovinetto, Crazy Reusia, Messina. C’è tanta Sicilia per un girone durissimo che i sanniti affronteranno sotto la guida del riconfermatissimo tecnico Boglic che tanto bene ha fatto nella passata stagione. Il campionato dovrebbe iniziare ad ottobre ma la Federazione non ha ancora comunicato una data ufficiale, mentre i gruppi A e B prederanno il via il 19 settembre.

Di seguito la composizione degli altri due gironi:

Girone A: Mezzocorona, Cassano Magnago, Torri, Malo, Emmeti Group, Crenna, Oderzo, Leno, San Vito Marano, Vigasio, Ferrara United, Cologne, Tirol Innsbruck

Girone B: Bologna, Parma, Chiaravalle, Casalgrande, Ambra, Tavarnelle, Fiorentina, Nuoro, Secchia Rubiera, Verdeazzurro, Camerano, Carpi, Follonica, Lions Teramo.