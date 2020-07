Tennis, A2 maschile: TC 2002 a Prato Sanniti sul campo della capolista con poco da chiedere dopo due ko

Domenica andrà in scena la terza e ultima giornata di questi anomali campionati a squadre di tennis 2020. La formula molto snella studiata dalla Fit non è piaciuta a tutti ed è stata ritenuta penalizzante da diversi circoli.

In serie A2 maschile, dopo due ko in altrettanti incontri, il TC 2002 Benevento sarà di scena a Prato contro la capolista in un girone molto equilibrato con toscani e Pavia a 4 punti e i siciliani del filari Tennis a quota 3. Classifica che condanna anticipatamente la squadra beneventana che era alla prima avventura in serie A2. La compagine del direttore tecnico Antonio Leone non è stata certamente favorita da questa nuova formula e da tutta la situazione legata all’emergenza sanitaria globale. Questa esperienza però servirà per il futuro quando si spera che i tornei a squadre torneranno con la classica formula e torneranno a disputarsi in una finestra diverse della stagione.