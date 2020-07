Tennis, B femminile: il TC 2002 ospita la SG Angiulli Per le sannite ultimo match contro la capolista del girone

Nel torneo a squadre di serie B femminile match casalingo per la giovanissima squadra del TC 2002 Benevento contro la Scuola Ginnastica Angiulli. Le ragazze del direttore tecnico Antonio Leone, capaci in settimana di raggiungere la qualificazione alla fase macro area nazionale, proverà ad andare a caccia di una vittoria per salvare la categoria. In classifica le sannite sono a quota 1 punto e condividono l’ultimo posto con il Salento Tennis Academy Arnesano.

Le due squadre hanno pareggiato nello scontro diretto. La Scuola Ginnastica Angiulli è un avversario difficile che ha battuto nettamente il Salento Tennis e ha pareggiato in casa contro l’APEM Copertino. I match prenderanno il via domenica mattina dalle 10:00 presso il Circolo di Via Salvemini.