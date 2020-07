Campana Futsal, Sorice è il nuovo allenatore La squadra grigionera riparte con una novità in panchina

Dopo il saluto al precedente tecnico Gerardo Dello Iacovo, la Campana Futsal annuncia il nuovo mister che guiderà i grigioneri per la stagione 2020/21: Cosimo Sorice.

Anche lui in passato ha indossato la casacca grigionera sui campi di calcio a 5, e l'inizio della sua carriera in panchina è di tutto rispetto, poiché mister Sorice viene da una esperienza triennale col Benevento 5 con il quale ha raggiunto la salvezza il primo anno in C1, poi il quarto posto e la finale di Coppa Italia di categoria raggiunta l'anno scorso, e infine prima che la stagione agonistica venisse interrotta dal Covid19, il settimo posto in classifica.

Ad affiancare mister Sorice in questa nuova avventura, ci sarà anche Luca Donatiello come vice allenatore, per lui una carriera da calcettista con le maglie di Real Star, Telese calcio a 5, e San Nazzaro; e a coadiuvare entrambi Andrea Ciullo, ex Campana Futsal anche lui, oltre alle maglie di Benevento Futsal e Sanniti Five Soccer.

Già dal primo incontro con la dirigenza della Campana Futsal, mister Cosimo Sorice e il suo staff hanno dimostrato tanta passione e tanto entusiasmo, pronti a partire carichi come non mai.