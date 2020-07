Tennis, A2 maschile: Tc 2002 ko a Prato I sanniti retrocedono in serie B1

Pronostico rispettato. Sfida senza storia quella tra TC Prato e TC 2002 Benevento. Per i sanniti terzo ko in altrettanti incontri in una prima storica partecipazione in A2 che è stata utile soprattutto per fare esperienza. In terra toscana risultato netto per i padroni di casa che continuano la propria corsa a caccia della promozione con un netto 6 a 0. Nei singolari Mario Organista è stato battuto netta per 6-1 6-0 da Jacopo Stefanini, Gabriele Noce ha provato a lottare ma con scarsi risultati al cospetto di Emiliano Maggioli che si è imposto per 6-2 6-4.

Ko anche Francesco Liucci con un netto 6-0 6-1 contro Federico Iannaccone. Poco più di sessanta minuti è durata la sfida tra Simone Cacciapuoti e Davide Galoppini che ha chiuso 6-0 6-3. Stessa storia anche nei doppi finali con la copia Iannaccone-Stefanini che ha superato in due set Noce-Liucci, ancora più netta la vittoria del duo Galoppini-Maggioli su Organista e Cacciapuoti. Nel prossimo campionato la squadra sannita giocherà in serie B1.