Benevento 5, novità per il settore giovanile Il DG Collarile ha deciso di puntare su una nuova figura per dare ulteriore slancio alla "cantera"

Valorizzare le enormi potenzialità dei calcettisti made in Sannio. Va in questa direzione la scelta del Benevento5 di affidare il ruolo di responsabile del settore giovanile all'allenatore Gerardo Dello Iacovo che avrà il compito di dare un ulteriore slancio alla cantera giallorossa che in questi anni ha già dato tante soddisfazioni al sodalizio del direttore generale Antonio Collarile.

"Ho accolto con grande entusiasmo - spiega Dello Iacovo - questa proposta ed è per me una sfida allettante perché ritengo che ci siano tutti i presupposti, sia societari e sia come bacino di utenza, per traghettare il settore giovanile del Benevento 5 verso un nuovo modo di essere concepito. Mi preme prima di tutto sottolineare che la porta è aperta a tutti ma la nostra preferenza sarà per chi dimostrerà grande entusiasmo e voglia di apprendere perché è questo uno degli obiettivi che cercheremo di raggiungere formando una serie di figure che andranno a riempire le varie caselle dell'organigramma. Tutto questo lo porremo in essere anche attraverso stage e incontri con esperti del settore che occupano posti di rilievo nel calcio a 5 nazionale e siamo certi che in tanti sapranno cogliere questa occasione. In cantiere, poi, c'è anche un progetto per portare il futsal nelle scuole e allo stesso tempo proveremo ad instaurare dei rapporti di collaborazione con tutte le realtà del calcio a 5 presenti nel nostro territorio. Certo, è un qualcosa che non potrà avvenire nel breve periodo ma sono sicuro che alla lunga riusciremo nel nostro progetto che ha carattere pluriennale. Ho già fatto parte del Benevento 5 in passato seppur in un altro ruolo e sono orgoglioso che la società abbia pensato a me per affidarmi questo incarico”.