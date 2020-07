Tennis, B femminile: TC 2002 sconfitto dalla SG Angiulli Per le sannite torneo a squadre in tono minore con la retrocessione finale

E’ terminata con una sconfitta l’avventura nel campionato di serie B femminile 2020 del TC 2002 Benevento. Le ragazze del direttore tecnico Antonio Leone sono state sconfitte per 4 a 0 dalla Scuola Ginnastica Angiulli. Un ko che costa la retrocessione alla categoria inferiore, una eventualità messa in preventivo quando è stato deciso di affidarsi ad una squadra giovanissima che ha avuto l’occasione di fare una grande esperienza.

Nei match non c’è stata storia. Federica Papa è stata spazzata via con il punteggio di 6-0 6-1 da Francesca Dell’Edera. Sono serviti settantadue minuti a Daniela Vismane per battere Sara Milanese con un doppio 6-2, mentre c’è stato maggiore equilibrio tra Giulia Laterza e Carolina Troiano con la tennista della squadra pugliese che ha portato a casa il punto con un doppio 6-4. Nel doppio finale Federica Papa e Carolina Troiano sono state superate per 6-1 6-2 dalla coppia Vismane-Dell’Edera.