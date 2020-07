Accademia Volley, ecco quando inizierà la serie C Novità ufficiali in vista della nuova stagione agonistica: il campionato inizierà il 21 novembre

Dopo l'annullamento di tutte le attività 2019/20 a causa dell'emergenza da Covid-19, il Comitato Regionale Fipav Campania ha diramato nella giornata di ieri le date ufficiali dei nuovi campionati. Per quanto riguarda l'Accademia, che prenderà parte al campionato di Serie C, l'inizio del torneo è fissato per il 21 novembre. La formula sarà quella dei gironi all’italiana, fino a un massimo di 12 squadre a girone.

Ancora da definire il numero delle squadre in organico e, conseguentemente, la strutturazione dei gironi al termine della procedura di iscrizione. I criteri per le promozioni e le retrocessioni saranno resi noti in seguito all’interno della circolare relativa ai Calendari Ufficiali, così come la data dei sorteggi per la composizione dei giorni. Novità sostanziale riguarderà invece la Coppa Campania, che si comporrà di una sola fase finale alla quale prenderanno parte le prime quattro squadre classificate di ciascun girone al termine del girone di andata del campionato.

Si va delineando quindi, seppur a grandi linee, la nuova stagione agonistica non solo per l'Accademia ma per tutte le società del movimento pallavolistico nazionale, costrette a fermarsi ormai dallo scorso mese di marzo per le disposizioni federali relative all'emergenza coronavirus. L'auspicio è quello di poter riprendere quanto prima anche gli allenamenti e l'intera attività senza alcun pericolo per la salute di tutti i tesserati.