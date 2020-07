Pallamano, concluso il raduno dell'under 18 azzurra A Chieti erano presenti anche i sanniti Galliano e Formato

E’ terminato nella giornata odierna il lavoro sul campo per l’Italia U18 a Chieti, che dopo la quarantena prepara l’avvicinamento agli M18 EURO di Celje del gennaio 2021. In azzurro ci sono anche due atleti della Pallamano Benevento: si tratta di Pierluigi Formato e Davide Galliano, classe 2002 con già diversi campionati in prima squadre alle spalle.

Al Pala Santa Filomena si sono allenati 32 ragazzi sotto la guida dello staff tecnico coordinato dal Direttore Tecnico Riccardo Trillini coadiuvato da Boris Popovic, Giuseppe Tedesco e Luigi Malavasi. L’Italia, sulla sua strada dovrà incontrare Islanda, Serbia e Slovenia nella fase a gironi. , le avversarie della fase a gironi. In vista di questo impegno ha parlato col sito della Federazione il CT Boris Popovic: “L’obiettivo di questo raduno era naturalmente di riprendere l’attività dopo la lunga pausa.

Questo stage ci ha però anche dato la possibilità di visionare giocatori del 2002/03 che non avevano avuto chances fino ad ora, come anche di valutare atleti di prospettiva del biennio ancora inferiore. Quanto alla condizione fisica, avevamo un po’ paura e invece i ragazzi si sono presentati tutti in forma: è vero, sono giovani e si riprendono in fretta, ma il loro stato attuale ci conferma il buon lavoro specifico fatto anche durante il lockdown. E poi hanno dimostrato tanta voglia di allenarsi, di stare in campo. Siamo molto felici del loro approccio”. E sugli Europei ha dichiarato: “Ci pensiamo, non potrebbe essere altrimenti.

Il girone è tosto, ma lo sono tutti i gironi in una manifestazione di questo livello. Io sono fiducioso e credo che questa Nazionale possa ottenere un risultato positivo. Pressione? No, ma grande voglia di mostrare quanto valiamo e di misurarci con squadre di primo livello”.

I 32 atleti che hanno preso parte al raduno:

PORTIERI: Riccardo Meletti (PO – 2002), Germano Albanini (PO – 2003), Nicolò Riva (PO – 2002), Sebastiano Coppola (PO – 2002)

ALI: Gabriele Sortino (AS – 2003), Gabriele Iachemet (AS –2003), Tommaso De Angelis (AS –2005), Andrea Delogu (AD – 2002), Nathan Gai (AD – 2002), Pierluigi Formato (AD – 2002), Daniele De Luca (AD – 2002)

TERZINI & CENTRALI: Giacomo Hrovatin (CE – 2002), Alex Coppola (CE – 2003), Joachim Gelo (CE – 2002), Simone La Bruna (CE – 2002), Nicola Fadanelli (CE/AS – 2002), Davide Galliano (TS/CE – 2002), Luigi Arena (TS/D – 2003), Christian Manojlovic (TS – 2005), Tommaso Medicina (TS/D – 2004), Samuele Serafini (TD – 2003), Aaron Durnwalder (TD – 2002), Federico De Ruvo (TS – 2004), Ibrahima Sidibe (TD – 2002), Thomas Bortoli (TD – 2002), Marco Zanon (TD – 2004)

PIVOT: Tommaso Romei (PI –2003), Gabriele Sontacchi (PI – 2003), Enrico Aldini (PI – 2002), Cristian Guggino (PI –2003), Gianluca Grassi (PI – 2004), David Mikulicic (PI –2004)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (Direttore Tecnico), Boris Popovic (tecnico), Giuseppe Tedesco (tecnico), Luigi Malavasi (portieri)

STAFF MEDICO: Giorgio Princi, Riccardo Di Niccolo, Nicola Antonini, Francesca Giuffrida

La composizione dei gironi degli M18 EHF EURO in Slovenia:

Gruppo A: Islanda, Serbia, Slovenia, Italia

Gruppo B: Svezia, Spagna, Ungheria, Israele

Gruppo C: Danimarca, Germania, Norvegia, Russia

Gruppo D: Croazia, Francia, Portogallo, Austria