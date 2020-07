Il Benevento 5 vola in serie B Il club beneventano subentrerà al Limatola che ha ceduto il proprio titolo sportivo

Sarà in serie B il futuro del Benevento5 che nelle ultime ore ha perfezionato una operazione lampo subentrando al Limatola nel campionato Cadetto dopo le vicende che hanno obbligato il sodalizio del presidente D'Agostino ad ammainare bandiera bianca, complice il mancato rinnovo dell'impegno economico dello sponsor principale. "È stata una vera e propria corsa contro il tempo - spiega Antonio Collarile, dg del Benevento5 -

ma ce l'abbiamo fatta inviando già la documentazione a Roma che sarà esaminata a breve, pur trattandosi solo di un passaggio formale. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla cortese disponibilità dell'entourage del Limatola, con in testa il presidente Domenico D'Agostino, il direttore generale Giovanni Tescione, il direttore sportivo Michele Marotta ed il dirigente Gianpiero Parisi che si sono dimostrati immediatamente disponibili a concederci il loro titolo sportivo. Mi preme sottolineare che l’intera operazione è stata a costo zero perché da parte del Limatola c’era soprattutto la volontà di non disperdere quanto fatto negli ultimi anni facendo rimanere, allo stesso tempo, una categoria prestigiosa come la serie B nel Sannio. Ora ci aspettano tante incombenze di carattere burocratico e nei prossimi giorni formalizzeremo l’intero organigramma. Per quanto concerne i calcettisti tesserati con il Limatola, poi, proveremo a trattenere quelli che il nostro tecnico riterrà adatti al suo gioco. Per noi è un grande orgoglio aver portato la serie B a Benevento, categoria che è di tutta la città. Per questo le nostre porte sono aperte a ogni forma di collaborazione, sia per quanto concerne chi amministra il territorio e sia per quanto riguarda gli sponsor che vorranno affiancare il loro nome al nostro progetto”.