Tennis, TC 2002 Benevento campione regionale U16 femminile Le ragazze guidate da Perifano si sono imposte contro l’Equipe Lucioli

La formazione femminile Under 16 del TC 2002 Benevento, ha conquistato il titolo regionale vincendo la imponendosi per 2 a 1 contro le pari età dell’Equipe Lucioli. Sfida emozionante e in grande equilibrio decisa solo con il doppio finale. Sulla carta la squadra sannita era favorita ma ha dovuto faticare più del previsto. Nei singolari è arrivata la vittoria di Sara Milanese (2.6) contro Victoria Granato (3.3) per 6-4 6-1. La classifica, invece, che vedeva favorita Carolina Troiano (3.1) su Caterina Tartaglia (3.5) è stata smentita con la singolarista dell’Equipe Lucioli capace di portare la a casa il punto imponendosi per 6-1 4-6 10-7 al super-tiebreak.

Il titolo è stato assegnato con il decisivo doppio finale dove il duo Papa Milanese si è sbarazzato per 6-4 6-3 della coppia Granato Tartaglia. Le ragazze capitanate da Simone Perifano, grazie a questo importante successo, a settembre avranno l’occasione di confrontarsi sulla scena Nazionale prendendo parte alla fase finale dei campionati under 16.

