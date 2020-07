Benevento 5, capitan Serino:"La B grande occasione" Il veterano parla della prossima avventura in serie B, sicuro che possa essere un anno importante

"Sfruttiamo al meglio la grande occasione della serie B nel Sannio". E’ questo il messaggio che lancia Nico Serino, capitano del Benevento 5, pronto a dare il suo contributo nella prima storica avventura dei giallorossi in cadetteria.

“Io credo che la prossima stagione – dice Nico Serino – vada vista come una grande opportunità per tutto il movimento del calcio a 5 sannita e spero soprattutto che i nostri giovani capiscano che quello che stanno per vivere sarà qualcosa che li aiuterà in maniera notevole nel loro percorso di crescita. Potersi confrontare con calcettisti che per tanti anni hanno militato in serie B è un qualcosa di unico e sono certo che tutto l’ambiente del Benevento 5 non potrà che uscire arricchito da questa esperienza. La società si è già messa all’opera per allestire una squadra in grado di ben figurare e sono certo che ci sono tutti i presupposti per dire la nostra disputando un buon torneo".

"Quello che si sta delineando è un girone con tante squadre campane ai nastri di partenza, molte delle quali le abbiamo già affrontate in passato in serie C1 e per quanto mi riguarda non vedo l’ora di iniziare questo entusiasmante cammino. Il calcio a 5 nel Sannio ha avuto sempre una buona

tradizione ma da qualche tempo l’entusiasmo generale era un po’ in calo e sono certo che la serie B del Benevento 5 potrà fare da traino all’intero ambiente”.