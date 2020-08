Nuoto: Pirozzi a Roma per il Sette Colli 2020 Prime gare dopo la lunga interruzione, il Foro Italico scenario suggestivo per la ripartenza

Finalmente si riparte. Mai tanto lunga è stata l’attesa. I campioni del nuoto tornano tra le corsie e lo fanno nella piscina più bella del mondo da martedì mattina: quella del Foro Italico di Roma. Lì dove nel 2009 andarono in scena i Mondiali e tra due anni ci saranno gli Europei, si tornerà a far sul serio ma seguendo i rigidi protocolli per evitare spiacevoli contagi. In gara tanti big come Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti, Simona Quadarella, la baby Benedetta Pilato e tanti altri tra cui anche la sannita Stefania Pirozzi iscritta ai 400 e 200 stile libero e ai 200 farfalla. Gare interessanti per la portacolori delle Fiamme Oro e del Circolo Canottieri Napoli dopo tanti mesi di inattività. Stefania ha avuto l’occasione di svolgere diversi collegiali, tra cui uno in altura a Livigno, con il gruppo del Centro Federale di Verona allenato da Matteo Giunta. La campionessa sannita ha nuotato fianco a fianco con Federica Pellegrini che lei stessa ha definito essere “un grande stimolo”. Dunque per la Pirozzi, che sogna la sua terza Olimpiade, quello romano è un appuntamento importante in attesa di ritrovare contiuità a partire dal mese di settembre.

Delle gare del Sette Colli 2020, che sarà valido anche come Campionato Italiano, ha parlato al sito ufficiale della Federazione il Direttore Tecnico Cesare Butini.

“Questa edizione del Trofeo Sette Colli ha una diversa valenza rispetto alle precedenti; la data nella quale si disputa ci deve far ricordare il periodo tremendo che abbiamo vissuto a causa della pandemia e dal quale stiamo faticosamente uscendo. Il Sette Colli 2020, abbinato al Campionato Assoluto Open, deve essere interpretato come una fase di passaggio dal periodo di stop forzato all'apertura verso la nuova stagione agonistica che si preannuncia densa di impegni agonistici: Campionati Europei, Giochi Olimpici, Universiadi, Europei e Mondiali di vasca corta. Ci attende una manifestazione che, in ottemperanza alle norme anti covid-19, vedrà il format a serie. Le due migliori saranno disputate la sera. Saranno presenti tutti gli azzurri, ad eccezione di Condorelli residente negli Stati Uniti e Megli infortunato, ai quali si unirà un buon gruppo di nuotatori stranieri che arricchiranno lo spettacolo in acqua. Infatti, malgrado le difficoltà di spostamento, il Sette Colli ha attirato anche quest’anno atleti di levatura mondiale quali Koch, Henique, Egorova, Joly e altri ancora che si misureranno con i nostri migliori atleti. Sono certo che, compatibilmente con lo stato della preparazione attuale, assisteremo a gare avvincenti che faranno da trampolino verso la nuova stagione agonistica. Mi aspetto delle buone prestazioni dai giovani che hanno terminato da poco la fase regionale del Campionato di Categoria dove abbiamo avuto modo di constatare l’ottimo stato di saluto del nostro movimento di base. Un pensiero particolare va a Fabio Lombini e Gioele Rossetti che, inseguendo il loro sogno di volare, ci hanno lasciato prematuramente. Ci impegneremo anche per loro”.