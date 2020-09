TC 2002, Leone:"Soddisfatti per il percorso fatto" Il circolo sannita ha chiuso al settimo posto le "Final Eight" nazionali under 16 femminili

Il TC 2002 Benevento può gioire per i risultati ottenuti nel campionato femminile under 16. Dopo una bella e incredibile cavalcata, battendo anche una delle squadre favorite al titolo come il Circolo Parioli, è arrivata la qualificazione alla “Final Eight” di Livorno conclusa con un settimo posto dopo le sconfitte contro le trentine del Tennis Club Rungg nel primo turno, quella contro il TC Bologna e la vittoria contro il TC Genova.

“Siamo molto contenti” ha raccontato il direttore tecnico Antonio Leone. “Essere arrivati a giocare le finali nazionali è una grossa soddisfazione. A Livorno sapevamo che avremmo incontrato grosse difficoltà e l’unico rimpianto è per il secondo match contro Bologna che avremmo anche potuto vincere”. Il trio Papa, Troiano, Milanese, seguito costantemente durante questa avventura anche da Simone Perifano, era ben rodato avendo giocato i precedenza il campionato di serie B. “Il nostro obiettivo –continua Leone- è quello di far giocare le ragazze nei campionati maggiori per farle crescere. Abbiamo rinunciato a giocatrici di B per farle crescere senza pensare al risultato. Vogliamo puntare sul vivaio, abbiamo fatto questa scelta per ricominciare un novo ciclo. I risultati sono poi giunti a livello under 16, categoria in cui Papa e Troiano giocheranno anche nella prossima stagione”. Un risultato che dà morale per il futuro, in attesa di capire come la Federazione deciderà di strutturare la prossima stagione.